المسماري: القوات المسلحة أخذت كل التدابير لمواجهة أي طارئ

أخبار ليبيا24

أكد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، اتخاذ القوات المسلحة الليبية كل التدابير اللازمة لمواجهة أي تطور في منطقة شرق مدينة مصراتة.

وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي في بنغازي، إن المنطقة الممتدة من بويرات الحسون والجفرة تشهد هدوءً حذرًا.

وأكد المسماري، أن تركيا ما زالت مستمرة في نقل المرتزقة لحكومة الوفاق وأنه تم نقل إرهابيين من معسكرات في الصومال إلى مصراتة بدعم وتمويل قطري.

وقال، “نقل نحو 300 إرهابي من معسكرات في الصومال إلى مصراتة بدعم وتمويل قطري”. وأضاف، “إننا نضع معلوماتنا حول الدعم والتمويل القطري للإرهابيين أمام المجتمع الدولي”.

وتابع، أن أردوغان لازال مستمرًا في نقل العتاد العسكري إلى القواعد التي سيطر عليها في المنطقة الغربية، مشيرًا إلى أنه حوّل قاعدة الوطية إلى قاعدة إمداد لاستقبال الشحنات العسكرية الضخمة والمرتزقة.

وأضاف الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، أن أردوغان سيطر على معسكرات حول طرابلس وملأها بالمرتزقة ويمنع الليبيين من دخولها.

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