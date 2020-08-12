ليبيا
الرابطة العربية لنصرة هانيبال القذافي ترفع مذكرة لعدد من المنظمات الدولية
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
12 August, 2020
توجه صباح اليوم الأربعاء ،وفد عن الرابطة العربية لنصرة هانيبال معمر القذافي و الأسرى و المعتقلين الليبيين و الليبيات ،وذلك بتكليف من الاستاذ أشرف عبد الفتاح المنسق العام للرابطة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي بتونس العاصمة وإلى بعثة الأمم المتحدة المتعلقة بالشؤون الليبية و إلى بعثات حقوقية.
و رفع الوفد مذكرة تتعلق بالاسير هانيبال معمر القذافي و بقية الأسرى من القيادات الليبية السابقة ،تضمنت طلب تدخل هذه الهيئات و المنظمات الدولية التدخل العاجل لدى السلطات اللبنانية قصد الإفراج الفوري عن الاسير هانيبال نجل الزعيم معمر القذافي و كذلك التدخل العاجل و العمل على الافراج عن جميع الأسرى و المعتقلين في السجون الليبية.
و تكون الوفد من العميد البشير الصيد رئيس لجنة الدفاع عن الاسير هانيبال و الاسرى و المعتقلين الليبيين و الليبيات ،المنصف الوحيشي المقرر العام للرابطة العربية لنصرة الكابتن هانيبال معمر القذافي،عبد الكريم الغابري .مسؤول العلاقات بالرابطة العربية لنصرة الكابتن هانيبال معمر القذافي و الأسرى و المعتقلين الليبيين و الليبيات.
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