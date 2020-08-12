ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

12 August, 2020

توجه صباح اليوم الأربعاء ،وفد عن الرابطة العربية لنصرة هانيبال معمر القذافي و الأسرى و المعتقلين الليبيين و الليبيات ،وذلك بتكليف من الاستاذ أشرف عبد الفتاح المنسق العام للرابطة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي بتونس العاصمة وإلى بعثة الأمم المتحدة المتعلقة بالشؤون الليبية و إلى بعثات حقوقية.

و رفع الوفد مذكرة تتعلق بالاسير هانيبال معمر القذافي و بقية الأسرى من القيادات الليبية السابقة ،تضمنت طلب تدخل هذه الهيئات و المنظمات الدولية التدخل العاجل لدى السلطات اللبنانية قصد الإفراج الفوري عن الاسير هانيبال نجل الزعيم معمر القذافي و كذلك التدخل العاجل و العمل على الافراج عن جميع الأسرى و المعتقلين في السجون الليبية.

و تكون الوفد من العميد البشير الصيد رئيس لجنة الدفاع عن الاسير هانيبال و الاسرى و المعتقلين الليبيين و الليبيات ،المنصف الوحيشي المقرر العام للرابطة العربية لنصرة الكابتن هانيبال معمر القذافي،عبد الكريم الغابري .مسؤول العلاقات بالرابطة العربية لنصرة الكابتن هانيبال معمر القذافي و الأسرى و المعتقلين الليبيين و الليبيات.