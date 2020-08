لافروف يجدد تأكيده على أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا

جدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الأربعاء، تأكيده على أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا.

وكان الجانبان

قد بحثا تطورات الأزمة الليبية وعملية الاستئناف الفوري للحوار الشامل بين

الليبيين.

من جانبه أكدت الخارجية الروسية، في بيان أن المحادثة، شهدت تبادل وجهات النظر حول الأزمة الليبية مع التشديد على أهمية الوقف الفوري للعمليات العسكرية واستئناف الحوار بين الليبيين.

وأشار البيان

إلى أن التباحثات جاءت في إطار الآليات التي أنشأتها قرارات مؤتمر برلين والتي

أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510.

