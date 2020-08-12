رئيس ديوان المحاسبة يوقف مسؤولين بـ”الوفاق” لتورطهم في فساد بملف مراكز العزل الصحي

ذكرت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج أن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أوقف عددا من مسؤولي جهاز الطب العسكري التابع لـ”الوفاق”، وقرر التحفظ على مبالغ مصروفة بالزيادة بحسابات عدد من الشركات إلى حين الإيفاء بالتزاماتها القانونية، واسترجاع المبالغ التي تحصلت عليها دون وجه حق.

وكشفت تلك الوسائل الإعلامية أن شكشك أحال إلى النائب العام (في طرابلس) والمدعي العسكري (التابع للوفاق) كلا من مدير عام جهاز الطب العسكري عمر البصير ميلاد هويدي، ومدير إدارة المشروعات محمد حسين سالم ومهندس مشرف عدنان البشتي ومهندس مشرف عبد الحكيم سالم عطية، ومهندس مشرف يونس محمد امسلم، والمراقب المالي بالجهاز عمار منصور النائب،

وقالت تلك الوسائل الإعلامية إن قرار شكشك ذكر أن الموقوفين تواطؤوا فيما بينهم مستغلين مواقعهم الوظيفية لغرض تحقيق منافع للغير دون وجه حق، بأن قاموا بتمرير معاملات مالية أعدت بالمخالفة للقوانين واللوائح المعموال بها، واعتماد صرف أموال دون ما يقابلها من أعمال على أرض الواقع بمشروعات مراكز العزل الصحي داخل بلديات (نالوت – الزنتان – زوارة).