إيطاليا تقدم اقتراحا لتجديد مذكرة مكافحة الهجرة غير الشرعية مع “الوفاق

قدم سفير إيطاليا في ليبيا جوزيبي بوتشينو اقتراحا جديدا إلى حكومة فائز السراج حول تجديد مذكرة التفاهم في مجال التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب.

وحسب وكالة نوفا الإيطالية، فإن مذكرة التفاهم تنطلق من المبادئ التي أقرها البرلمان في إيطاليا منتصف الشهر الماضي، لتحسين أوضاع المهاجرين على المدى القصير والمتوسط.

وأضافت الوكالة في نشرتها العربية على موقعها الرسمي، أن المذكرة تتناول أيضا، تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، فضلا عن مشاركة الأمم المتحدة في إدارة شؤون المهاجرين، وفق قولها.