مطار معيتيقة.. شحنة جديدة من الإمدادات الطبية

وصلت إلى “مطار معيتيقة” في مدينة طرابلس -الأربعاء- شحنة من الإمدادات الطبية المتعلّقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا، تتضمن بعض لوازم المختبرات ومستهلكات فحص العينات.

وسيتم تسليم الشحنة كاملة إلى المختبر المرجعي بمدينة مصراته، لرفع إجراءات التقصي وزيادة عدد الفحوصات اليومية بالمدينة، حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، التي سبق وأن سلمت المختبر المرجعي مصراته، شحنة من مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا فور وصولها يوم الإثنين الماضي.

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