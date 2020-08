داخلية المؤقتة تطالب أصحاب المولات التجارية بعدم إيقاف الخدمات المصرفية لنقاط البيع

طالبت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، الأربعاء، أصحاب المولات التجارية بعدم إيقاف الخدمات المصرفية لنقاط البيع لتوفير حاجات المواطن الأساسية واستمرار العمل بها في ظل الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وناشدت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” المواطنين بالإبلاغ عن أى مولات تجارية توقف هذه الخدمات في ظل الظروف الراهنة عبر بريد صفحة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة “فيسبوك” أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]

وأضاف البيان أنه لوحظ عند ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي يتوقف التجار والمحلات التجارية عن العمل بالخدمات المصرفية بحجة إيقافها من قبل المصارف مما أدي إلى تفاقم الأزمة لدي المواطنين.

