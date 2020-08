استطلاع رأي: 62 % من اللاجئين والمهاجرين في ليبيا فقدوا وظائفهم بسبب كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الأربعاء، أن استطلاعا للرأي أجراه مركز الهجرة المختلطة أفاد بأن 62 % من اللاجئين والمهاجرين في ليبيا فقدوا وظائفهم خلال شهري مارس وأبريل بسبب حظر التجول والقيود المتعلقة بانتشار جائحة فيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنه وفقا لمفوضية شؤون اللاجئين ارتفعت أسعار المواد الغذائية في معظم المدن في ليبيا بعد فترة وجيزة من تنفيذ تدابير الإغلاق، مضيفة أنه على سبيل المثال ارتفع سعر الطماطم بأكثر من 200 % في بعض الأماكن في حين ارتفع سعر الفلفل بحوالي 40 %.

وأوضح البيان أن الصراع الليبي أثر بشدة على النظام الصحي الهش والخدمات الطبية في البلاد والتي تواجه محدودية في الموارد ونقصا في المعدات والأدوية الأساسية.

وأكد البيان أن مفوضية اللاجئين طالبت الأطراف المتحاربة في جميع أنحاء

العالم بوقف القتال لدعم الاستجابة لخطر جائحة فيروس كورونا.

