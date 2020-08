قال عضو مجلس النواب امغيب اليوم الأربعاء،

إن تصرفات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط مصطفى صنع الله الأخيرة وما وصفه

ببياناته الكاذبة تفسر

سبب زياراته

المتكررة لتركيا الفترة الماضية ولقائه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان .

وأضاف امغيب في منشور عبر صفحته على موقع

“فيسبوك” أن اللقاءات المشبوهة كانت من أجل إيجاد طريقة لإعادة تصدير النفط لتذهب

عائداته الى الخزانة التركية بأي شكل كان ولو كلف ذلك توقف الحياة بأكملها في كل

ربوع البلاد بسبب إنقطاع الكهرباء والماء غرباً وشرقاً وجنوباً.

وأوضح أن الوجود

التركي مرتبط ارتباطا وثيق باستمرار ضخ النفط، وصنع الله ينفذ ما يطلبه إردوغان من

أجل استمرار الاحتلال التركي ووجود الإخوان المسلمين في السلطة ، ولا يهمه إطلاقاً

معاناة المواطنين في غياب الكهرباء، وذلك على حد تعبيره.

The post امغيب: صنع الله يحاول إيجاد طريقة لإعادة تصدير النفط لتذهب عائداته للخزانة التركية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24