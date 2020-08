خبير في الشؤون العربية: ليبيا موضع خلاف كبير بين تركيا وأوروبا

اعتبر الخبير في

الشؤون العربيّة والمستشار السابق لجامعة الدول العربية حامد فارس، أمس الأربعاء، أن

ليبيا باتت موضع خلاف كبير بين أوروبا وتركيا.

وأضاف فارس في تصريح صحفي أن تركيا تصرُّ بشكل واضح على

تأجيج الصراع في البحر المتوسّط حول حقوق الغاز، حيث تواصل أنقرة استفزازها في شرق

المتوسّط عبر إرسالها سفينة مسح زلزاليّ في المنطقة المتنازع عليها جنوب جزيرة

كاستيلوريزو اليونانية.

وبين أن قيام تركيا بالتنقيب يعدُّ تصعيدًا

خطيرًا لزعزعة أمن واستقرار المنطقة وكذلك قيام اليونان باستهداف سفينه تركية

يمثّل نقلة نوعية في المواجهة بين البلدين ولكن لن يرتقي إلى الحرب في الوقت

الحالي لكنّه سيثبّت الأوضاع مع الضغط الدولي.

وأشار إلى أنّ

الموقف الأوروبي واضح برفض كل السياسات التركية في شرق المتوسّط وقد دعا تركيا

لاحترام القِيَم والمصالح الأوروبية من أجل علاقات أفضل بين الطرفين، معتبرًا أنّ

سياسة تركيا في البحر المتوسط مناقضة لسيادة الدول.

كما شدّد على

أنّ الموقف الأوروبي سيكون له انعكاس على القضيّة الليبية التي تمثّل خلافًا قويًا

وكبيرًا بين تركيا وسياستها في ليبيا وبين الاتحاد الأوروبي خاصّة في ظلّ انتهاك

تركيا لحظر توريد السلاح، مبينا أن تركيا في ظل حكم أردوغان تسير نحو المجهول.

