شفاء حالة من «كورونا» في بني وليد

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد، مساء الأربعاء، تماثل حالة جديدة للشفاء من فيروس «كورونا المستجد».

وقالت الإدارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الحالة خرجت من مستشفي العزل امعيتيقة متوجهة إلى مدينة بني وليد رفقة فريق التقصي والاستجابة السريعة بني وليد.

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ومساء الثلاثاء، أعلن المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام إصابة ثلاثة عناصر تمريض من العاملين في المستشفى بفيروس «كورونا المستجد».

وشددت إدارة مستشفى بني وليد العام الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وأصدرت، الأحد الماضي، تعليمات جديدة للأطباء والعيادات التابعة لها «للمستشفى» بشأن كيفية التعامل مع الظروف الراهنة وتفشي الوباء.

وسجلت بني وليد 32 كحصيلة إجمالية لإصابات الفيروس إلى جانب حالة وفاة.

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