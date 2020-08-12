مصلحة المطارات تواصل أشغالها لتجهيز “معيتيقة الدولي”

متابعة/218

قامت مصلحة المطارات بتسليم عدد 400 عربة نقل حقائب مسافرين جديدة لإدارة مطار معيتيقة الدولي والمصنعة من قبل شركة Wanzl الألمانية والتي تم توريدها موخرا بناءً على عقد مبرم مع المصلحة.

وتأتي هذه الخطوة بناءً على ما تم من إجراءات لاستئناف الحركة الجوية من مطار معيتيقة الدولي وفي إطار إعادة تأهيل المطار والرفع من كفاءته التشغيلية وتقديم خدمات أفضل للمسافرين-حسب مانشرته الصفحة الرسمية للمصلحة.

كما اجتمع رئيس مصلحة المطارات في وقت سابق مع “محمد عماري زايد” عضو المجلس الرئاسي ووزير المواصلات، لمناقشة عدة مواضيع متعلقة بالمطارات بما فيها إتمام إجراءات استلام مطار طرابلس الدولي من قبل مصلحة المطارات وتمكين المقاولين من استئناف العمل بمشروع محطة الركاب والمشاريع المكملة لها.

كما تم مناقشة استكمال مشاريع الصيانة المنفذة حالياً بالمطار وآليات توفير مستلزمات ومواد التعقيم اللازمة للمطار بعد أن تم استئناف الرحلات الجوية منه. بالإضافة إلى ذلك تم مناقشة اهمية إنشاء محطة ركاب جديدة في مطار مصراتة الدولي بعد الحريق الذي تعرض له المطار.

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