قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي أمس

الأربعاء، إن مكافحة غسيل الأموال في ليبيا ليست بحاجة لتوقيع اتفاقية بين البنك

المركزي ووزارة الداخلية –التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة-.

وأضاف الشحومي في منشور عبر صفحته على موقع

فيسبوك إن البلاد في حاجة لتوحيد سعر الصر في جميع الأغراض، وتنظيم التعاقد عبر

الوزارات، وأن يكون التعاقد شفاف وعادل.

وأوضح أن ليبيا في حاجة لتوحيد الحكومة

وإطلاق برنامج إصلاح هيكلي اقتصادي شامل وفي حاجة لتوحيد البنك المركزي وإعادة

هندسة النظام المصرفي.

The post الشحومي: مكافحة غسيل الأموال لا تحتااج إلى توقيع اتفاقية بين البنك المركزي والداخلية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24