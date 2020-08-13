‏”البخارية سرت”.. نشاط مكثف لتحسين الشبكة الكهربائية

أكدت إدارة محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة الكائنة في مدينة سرت مواصلتها لأعمال الصيانة التي يتم تنفيذها في “محطة البخارية” الواقعة غرب المدينة بمسافة 20 كم خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الإدارة عبر منشور لها في الصفحة الرسمية لبلدية سرت موجزاً لما تم إنجازه من أعمال وتمثل في إرجاع التغذية لمحول 400/19 kva وصيانة محول 11/400 وتشغيل محول الطوارئ وتنظيف لوحات الأجهزة الدقيقة للوحدة الأولى و الثالثة وجاري التجهيز لغرفة التحكم الرئيسية، كما تم توفير بعض النواقص الخاصة بالمحطة وخاصة للوحدة الأولى فيما أعمال التشغيل النهائي تستغرق أيام بعد استكمال كافة المعدات والأجهزة الفنية فيه.

ويُعد مشروع تنفيد محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة في سرت- 1400 ميغاوات- من أكبر المشاريع الإستراتجية التي تحققت بقطاع الطاقة في ليبيا برعاية الشركة العامة للكهرباء وإشراف فني كامل لشركة “بكثل” الأميركية وتنفذه شركات عالمية فرنسية وكورية وقد توقفت أعمال تنفيد المشروع منذ سنوات، فيما تم افتتاح الوحدة الأولى بمحطة الخليج لإنتاج الطاقة بسرت خلال عامي 2013 و 2014 م ، بقدرة إنتاجية تصل إلى أكثر من 200 ميغاوات والمستهدف للوحدة مستقبلاً 350 ميغاوات-حسب ما أوردته إدارة المحطة.

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