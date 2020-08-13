ليبيا الان

تركيا تعتقل 25 امرأة تظاهرن  ضد «حزب أردوغان»

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مصدر في الشرطة التركية إنها اعتقلت اليوم الأربعاء 25 امرأة شاركن في احتجاج على سعي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان لسحب تركيا من اتفاقية دولية لحماية النساء من العنف المنزلي.

وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز حوالي مئة متظاهرة في شوارع العاصمة أنقرة يطالبن بتنفيذ أكثر صرامة لاتفاقية اسطنبول التي أبرمها المجلس الأوروبي.

واندلعت مناوشات بين الشرطة والمحتجات فيما أغلقت قوات الأمن الطريق وطلبت من النساء التفرق حسبما ظهر في الفيديو.

وقالت جماعة تراقب جرائم قتل النساء إن تركيا شهدت مقتل 474 امرأة العام الماضي وهو ضعف العدد المسجل عام 2011 وذلك رغم توقيع البلاد على اتفاقية اسطنبول عام 2011.

ومن المتوقع أن يعلن حزب العدالة والتنمية قراره قريبا بخصوص إما البقاء في الاتفاقية أو الانسحاب منها.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • تركيا هيا دولة حيوانات..والاتراك هما حيوانات اصلا باهي؟..انى توا معكس ومزرد فمريكا لمدة قريب 40 عام توا🙂..باهي توا؟..توا نقوللكم فالعالم اكله الناس تشعر انا لتراك هما حمير ويضحكوا عليهم..توا علاش حنا ديمه من مدة طويله..حتا من قبل اني طلعت من ليبيا كنت نسم النلس فالبلاد ديمه تقول..والله نبي نمشي لتركيا!.. كنت انفكر انا لنفسي ونسأل تشيني تركيا ياناس؟!..تركيا دولة متخره على اوربا امريكا الشمالية والجنوبيه وآسيا..وكل مكان..ياخواني؟.. خيركم انتم؟.. ديما راقدين على اوذانكم والله..حتا اخوانا التوانسه والذزايرين والمغاربه والمصريين واللبنانيين والسوريين واليمنيين والصوماليين ماعمرك تسمعم يحكوا عالأتراك..كلهم يحكوا على اوروبا امريكا كندا .وحنا نخرفو على لتراك المعوجين!!..تخليكم منهم توا..والله فيه دولتين هما دولتين الحيوانات لوله تركيا والثانيه هي ايران..خليكم منهم هما الزوز شعبين حمير..تي صحه النوم ياليبيين..

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