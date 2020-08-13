تركيا تعتقل 25 امرأة تظاهرن  ضد «حزب أردوغان»

قال مصدر في الشرطة التركية إنها اعتقلت اليوم الأربعاء 25 امرأة شاركن في احتجاج على سعي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان لسحب تركيا من اتفاقية دولية لحماية النساء من العنف المنزلي.

وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز حوالي مئة متظاهرة في شوارع العاصمة أنقرة يطالبن بتنفيذ أكثر صرامة لاتفاقية اسطنبول التي أبرمها المجلس الأوروبي.

واندلعت مناوشات بين الشرطة والمحتجات فيما أغلقت قوات الأمن الطريق وطلبت من النساء التفرق حسبما ظهر في الفيديو.

وقالت جماعة تراقب جرائم قتل النساء إن تركيا شهدت مقتل 474 امرأة العام الماضي وهو ضعف العدد المسجل عام 2011 وذلك رغم توقيع البلاد على اتفاقية اسطنبول عام 2011.

ومن المتوقع أن يعلن حزب العدالة والتنمية قراره قريبا بخصوص إما البقاء في الاتفاقية أو الانسحاب منها.