ديوان المحاسبة يوقف 6 من مسؤولي جهاز الطب العسكري التابع للوفاق بسبب الفساد

أصدر ديوان

المحاسبة أمس الأربعاء قرارا بإيقاف عدد من مسؤولي جهاز الطب العسكري التابع

لحكومة الوفاق غير المعتمدة بسبب اتهامهم بالفساد واستغلال المناصب.

وأوضح القرار

الصادر عن رئيس الديوان خالد شكشك أنه سيتم التحفظ على أموال صرفها هؤلاء المسؤولون إلى عدد من

الشركات بالزيادة دون حق، إلى حين إيفاء تلك الشركات لالتزاماتها القانونية

وشملت قائمة

الأشخاص الموقوفين كلًا من مدير

عام جهاز الطب العسكري، عمر البصير ميلاد هويدي، و مدير

إدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري، محمد

حسين سالم، والمشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري،

عدنان البشتي، والمشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب

العسكري، عبدالحكيم سالم عطية،

والمشرف بإدارة

المشروعات بجهاز الطب العسكري، يونس محمد امسلم، و المراقب

المالي بجهاز الطب العسكري، عمار منصور

التائب.

ونصت المادة

الثانية من القرار على التحفظ على المبالغ بالزيادة بالحسابات المصرفية لخمس شركات

إلى حين تسوية أوضاعها، والإيفاء بالتزاماتها القانونية، واسترجاع المبالغ التي

تحصلت عليها دون وجه حق.

وشملت قائمة

الشركات شركة الخندق الدولية للمقاولات، وشركة الطوابق العالمية للمقاولات، وشركة

أجواء العالم للمقاولات العامة، وشركة دليل التطور للمقاولات، وشركة الفيحاء

للمقاولات العامة.

وأوضح القرار أنه سيتم إحالة ملفات الأشخاص والشركات المذكورين إلى

كل من المدعي العسكري العام والنائب العام كل حسب الاختصاص.

