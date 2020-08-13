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بلدية جادو تعلن عن إغلاق كامل لجميع القطاعات العامة والخاصة لمواجهة كورونا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المجلس البلدي جادو، وقف العمل بكل القطاعات الحكومية والقطاع الخاص بما في ذلك المصارف 5 أيام ابتداءً من يوم 11 إلى يوم 15 أغسطس 2020م، وذلك تنظيم العمل في ظل تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

وقرر المجلس، في بيان مرئي إغلاق كافة المحلات التجارية والمصانع والورش والمطاعم والمقاهي وغيرها، على أن يُستثنى من ذلك الصيدليات المخابز والمحلات الغذائية.

ووفق البيان، أعلن المجلس حظر التجول من الساعة السادسة مساء وحتى الثامنة صباحا، وذلك حتى يتسنى لفريق الرصد والتقصي استكمال عمليات المسح وحصر المخالطين للحالات المصابة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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