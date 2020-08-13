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النائب في البرلمان عن سرت يبحث مع الأعيان أزمات المدينة

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت قاعة الاجتماعات في بلدية سرت اجتماعاً تشاورياً  مشتركاً ضم رئيس وأعضاء المجلس التسييري للبلدية ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعى لقبائل مدينة سرت وضواحيها، بحضور عضو مجلس النواب عن دائرة سرت الدكتور “حسن الزرقاء”.

وبحث المجتمعون عدداً من الملفات المهمة ذات العلاقة بكافة المجالات ولا سيما التوافق في العمل من أجل المدينة، فيما أوضح “الزرقاء” أن خلاصة الاجتماع بحث ومناقشة كافة المختنقات والمعوقات التي تواجه مدينة سرت على كافة الأصعدة وإيجاد الحلول المناسبة والعاجلة لها.

واتفق المجتمعون على تشكيل وفد بين المجلسيين التسييري والاجتماعي لإجراء لقاء مع رئيس الحكومة الليبية “عبدالله الثني” وبحضور أعضاء مجلس النواب عن الدائرة لإطلاعه على الأزمات بسرت واحتياجاتهم ومناقشة كافة العراقيل والمختنقات والمشاريع المزمع تنفيذها وإقامتها، فيما تم الاتفاق بين المجلسيين على التواصل والتنسيق فيما بينهما، إلى تتم الخطوات المزمع اتخاذها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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