النائب في البرلمان عن سرت يبحث مع الأعيان أزمات المدينة

شهدت قاعة الاجتماعات في بلدية سرت اجتماعاً تشاورياً مشتركاً ضم رئيس وأعضاء المجلس التسييري للبلدية ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعى لقبائل مدينة سرت وضواحيها، بحضور عضو مجلس النواب عن دائرة سرت الدكتور “حسن الزرقاء”.

وبحث المجتمعون عدداً من الملفات المهمة ذات العلاقة بكافة المجالات ولا سيما التوافق في العمل من أجل المدينة، فيما أوضح “الزرقاء” أن خلاصة الاجتماع بحث ومناقشة كافة المختنقات والمعوقات التي تواجه مدينة سرت على كافة الأصعدة وإيجاد الحلول المناسبة والعاجلة لها.

واتفق المجتمعون على تشكيل وفد بين المجلسيين التسييري والاجتماعي لإجراء لقاء مع رئيس الحكومة الليبية “عبدالله الثني” وبحضور أعضاء مجلس النواب عن الدائرة لإطلاعه على الأزمات بسرت واحتياجاتهم ومناقشة كافة العراقيل والمختنقات والمشاريع المزمع تنفيذها وإقامتها، فيما تم الاتفاق بين المجلسيين على التواصل والتنسيق فيما بينهما، إلى تتم الخطوات المزمع اتخاذها.

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