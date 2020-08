#عاجل :

ليبيا تُسجل (309) إصابة جديدة بـ”كورونا” عن “2363” دون تسجيل أية حالة وفاة

#خليك_في_الحوش

