المسماري : تركيا تنقل إرهابيين إلى ليبيا من القرن الأفريقي بدعم قطري

بنغازي 13 أغسطس 2020 (وال)- كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، عن عمليات نقل إرهابيين من معسكرات في منطقة القرن الأفريقي إلى مدينة مصراتة بدعم وتمويل قطري.

وقال اللواء أحمد المسماري – خلال مؤتمر صحفي – إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مستمر في تفريغ إرهابيين من عدد من الدول في ليبيا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هذه ليست محطتهم الأخيرة، وأنه سيتم نقلهم فيما بعد إلى أوروبا ودول المنطقة.

وأوضح اللواء أحمد المسماري أن تركيا نقلت عناصر من منطقة القرن الأفريقي بأموال قطرية، كاشفًا عن وصول “300” عنصر تكفيري متطرف مؤخرًا من الصومال، بقيادة ضابطين قطريين إلى مصراتة.

وطالب اللواء أحمد المسماري المجتمع الدولي؛ بالتحرك الفعّلي لمنع نقل المزيد من المتطرفين إلى ليبيا.

وأضاف المسماري: “ما زال أردوغان ينقل العتاد إلى المنطقة الغربية، لتعزيز تواجده أمام المجتمع الدولي وفرضه أمرًا واقعًا، وحوّل قاعدة الوطية إلى غرفة عمليات وقاعدة إمداد عسكري، وتستقبل يوميًا طائرات الشحن الضخمة التركية، لنقل المعدات والإرهابيين، كما سيطر بالكامل على معسكرات حول العاصمة كاليرموك، سبلان، النقلية، ونشر بها مرتزقة سوريين”.

وتطرق المسماري لتغريدة سابقة منسوبة للمبعوثة الأممية بالإنابة استييفاني ويليامز قبل أسبوع، تُحذر خلالها من أن حربًا بالوكالة في ليبيا، لافتًا إلى أن الجيش الليبي أعلن ذلك مرارًا وتكرارًا، “فالإخوان والإرهابيون يُقاتلون من أجل تركيا وقطر، وهما بدورهما يُحاربان نيابة عن قوى أخرى لتدمير المنطقة العربية”.

وأكد المسماري أن الجيش الليبي؛ رصد آلاف الإرهابيين من “60” دولة تم نقلهم إلى ليبيا، مُطالبًا البعثة بالكشف عن من يدفع هؤلاء للقتال في ليبيا. (وال- بنغازي) ر ت

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