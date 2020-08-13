ختام ملتقى نُخب ومثقفي فزان وسط دعوة لتحسين الخدمات العامة

فزان-العنوان

اختتم ملتقى نُخب ومثقفي فزان، فاعلياته الثقافية بحضور لفيف من المثقفين والخبراء والمهتمين بالرقي بالمدينة والنهوض بها والاستفادة بما تزخر به من ثروات.

وأقيم الملتقى تحت شعار “معا من أجل النهوض بفزان” على مدار الأيام الماضية، بهدف تحسين مستوى الخدمات العامة، وتخللته العديد من الورقات البحثية الهامة في الجانب الاجتماعي والإعلامي والزراعي والصحي بالإضافة إلى ورقة تتعلق بالتعليم الإلكتروني، أعدها أساتذة متخصصين.

واختتمت فاعليات المُلتقى بتوزيع شهادات التقدير لمن أسهموا في بناء ونهضة الجنوب الليبي على مدى عقود.