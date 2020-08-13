المسماري يترأس وفد القوات المسلحة في احتفالية تأسيس الجيش الليبي في مصر

القاهرة-العنوان

ترأس الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، وفد القوات المسلحة العربية الليبية للمشاركة في حضور احتفالية الذكري الثمانين لتأسيس الجيش الليبي، وذلك بتكليف من القائد العام، المشير خليفة حفتر.

وأقيمت في أبو رواش، وهي إحدى القرى التابعة لمركز كرداسة في محافظة الجيزة في جمهورية مصر العربية، احتفالية بتأسيس الجيش الليبي، في 9 أغسطس 1940 في مصر.

وشارك في الاحتفالية وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب.