العريبي يرد على تشكيك السفير البريطاني الأسبق في الوثوق برئيس مجلس النواب

استنكر رئيس لجنة الطاقة وعضو لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي، عيسى العريبي، اليوم الأربعاء، تصريحات سفير المملكة المتحدة السابق لدى ليبيا، المستشار المالي بالاستثمارات الليبية الخارجية حاليا بحكومة الوفاق، بيتر ميليت، التي شكك فيها على صدق نوايا وأعمال، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، تجاه ليبيا.

وأكد العريبي، أن هذه التصريحات مرفوضة ولا تمثل المملكة المتحدة الصديقة، بل تمثل مؤسسة الاستثمار التابعة لحكومة الوفاق المرفوضة، والتي يتقاضى مرتباته منها كونه مستشارًا خاصًا لديها.

وقال العريبي، “نحن ماضون نحو السلام والوئام والتوافق والاستقرار والنماء والوحدة العادلة المتمثلة في مبادرة المستشار عقيلة صالح التي أُعلن عنها في القاهرة ضد دعاة الحرب والفوضى والتقسيم والاستفراد”.

وكان سفير المملكة المتحدة الأسبق، بيتر ميليت، قد شكك في إخلاص رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، واصفًا أنه لا يمكن الوثوق فيه.

وقال ميليت، في تغريدة على تويتر، يوم الثلاثاء، موجهة إلى السفارة الأمريكية في ليبيا: “إنه آمل أن تتشاور السفارة الأمريكية مع أسلافها السابقين الذين تعاملوا مع عقيلة صالح. قد تكون نصائحهم مفيدة. خلصوا إلى أنه لا يمكن الوثوق به. هدفه الرئيسي هو حماية مصالحه الخاصة، وليس مصالح شعب ليبيا”.

