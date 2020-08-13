نورلاند يزور أنقرة ويدعو المسؤولين الأتراك لسحب المرتزقة واحترام السيادة الليبية

أنقرة-العنوان

قالت السفارة الأمريكية، إن سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أجرى اليوم الأربعاء، زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، تشاور خلالها مع مسؤولين أتراك الوضع في ليبيا.

وذكرت السفارة، في بيان، أن السفير نورلاند، دعا المسؤولين الأتراك إلى دعم الأصوات الليبية الساعية بصدق إلى إنها الصراع والعودة إلى الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة، والاحترام الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.

وأضافت، أن نورلاند، ناقش خلال الزيارة مع المسؤولين الأتراك خطوات تحقيق حل منزوع السلاح لوسط ليبيا، وتحقيق انسحاب كامل ومتبادل للقوات الأجنبية والمرتزقة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي، وتعزيز الشفافية والإصلاحات الاقتصادية.