“العريبي”يستنكر تصريحات سفير بريطانيا السابق لدى ليبيا 

استنكر رئيس لجنة الطاقة وعضو لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي “عيسى العريبي” التصريحات التي أدلى بها -في وقت سابق- سفير بريطانيا السابق لدى ليبيا والمستشار المالي بالاستثمارات الليبية الخارجية -حالياً -والتي هاجم فيها رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.

وقال “العريبي” إن هذه التصريحات مرفوضة ولا تمثل مملكة بريطانيا العظمي والصديقة بل تمثل مؤسسة الاستثمار التابعة لحكومة الوفاق المرفوضة باعتبار أنه يتقاضى مرتباته منها وكونه مستشاراً خاص.

وخلص “العريبي” إلى القول ” نحن ماضون نحو السلام والوئام والتوافق والاستقرار والنماء والوحدة العادلة المتمثلة في مبادرة المستشار عقيلة صالح التي أعلن عنها في القاهرة ضد دعاة الحرب والفوضى والتقسيم والاستفراد”.

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