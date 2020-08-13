“العريبي”يستنكر تصريحات سفير بريطانيا السابق لدى ليبيا 

استنكر رئيس لجنة الطاقة وعضو لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي “عيسى العريبي” التصريحات التي أدلى بها -في وقت سابق- سفير بريطانيا السابق لدى ليبيا والمستشار المالي بالاستثمارات الليبية الخارجية -حالياً -والتي هاجم فيها رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.
وقال “العريبي” إن هذه التصريحات مرفوضة ولا تمثل مملكة بريطانيا العظمي والصديقة بل تمثل مؤسسة الاستثمار التابعة لحكومة الوفاق المرفوضة باعتبار أنه يتقاضى مرتباته منها وكونه مستشاراً خاص.
وخلص “العريبي” إلى القول ” نحن ماضون نحو السلام والوئام والتوافق والاستقرار والنماء والوحدة العادلة المتمثلة في مبادرة المستشار عقيلة صالح التي أعلن عنها في القاهرة ضد دعاة الحرب والفوضى والتقسيم والاستفراد”.
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