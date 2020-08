بلدية طرابلس: تسرب المياه ناجم عن زيادة الضغط على الشبكة في ظل عدم صيانتها

كشفت بلدية طرابلس المركز أمس الأربعاء، عن أن الشكاوى التي وردت من

المواطنين حول تسرب المياه في الشوارع، ناجم عن ضغط المياه على الشبكة التي تعاني

أصلا من تهالكها وانتهاء عمرها الافتراضي.

وأوضحت البلدية في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن

الشبكة تعاني من عدم صيانتها بشكل مستمر، ما أدى إلى حدوث انهيار في بعض أجزائها.

