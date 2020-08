مصراتة…وفاة حالة مشتبه في إصابتها بفيرس كورونا وتأكيد إصابة حالتين جديدتين

أعلنت اللجنة

العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة أمس

الأربعاء، وفاة حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وتسجيل حالتين جديدتين

مصابتين بالفيروس في البلدية.

وأوضحت اللجنة في

بيان لها أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة قام بأخذ عدد 551 مسحة أنفية

منها 318 من داخل مقر فريق الرصد والتقصي وعدد 233 من خارج مقر الفريق وتم إحالتها

للمختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة.

كما كشف مركز

الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم 1 عن دخول حالة جديدة ليصبح إجمالي

الحالات المصابة داخل مركز العزل رقم 1 هي 6 حالات موجودة بالقسم وعدد 5 حالات

موجودة بالعناية .

وقام مركز الكشف

والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم 2 قام بالكشف على عدد12 حالة وتم تسجيل وفاة

حالة مشتبه بها وتسجيل خروج حالتين للعزل المنزلي ليصبح إجمالي الحالات المصابة

داخل مركز العزل رقم 2 هي 18 حالة منها 13 حالة موجود بالقسم وعدد 5 حالات في

العناية.

وأضاف البيان أن مركز

العزل والإيواء التابع لمركز مصراتة الطبي أعلن عن دخول حالة جديدة ليصبح إجمال

عدد الحالات لامصابة داخل المركز 15 حالة منها 11 موجودة بقسم الإيواء تحت الرعاية

الطبية المستمرة وعدد 4 حالات بالعناية المركزة تحتجاهز التنفس الصناعي في وضع صحي

غير مستقر .

