أعلنت المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم الخميس، أن

إجمالي عدد الوفيات بفيروس كروونا في ليبيا 132 حالة.

وأوضح المركز في بيانه عن الوضع الوبائي في ليبيا أن العدد

الكلي للإصابات بفيروس كورونا 5701 بينما وصل عدد المتعافين 778 حالة حتى الآن.

