سلاح الجو يقصف أهدافاً للوفاق قرب “كوبري السدادة”

شنت مقاتلات سلاح الجو الليبي التابع للقيادة العامة للجيش الوطني غارات جوية ليلية بالقرب من كوبري السدادة الواقع بين “أبوقرين” و “تاورغاء”، في الطريق بين مدينتي سرت ومصراتة .

وقال مكتب الإعلام الحربي في منشور له -ليل الخميس- “إنها المرة الثانية لمقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة التي تستهدف فيها مليشيات الغزو التركي بالقرب من كوبري السدادة شرق مدينة مصراتة ” حسب منشور الإعلام الحربي.

يذكر أن سلاح الجو الليبي قد شن أمس الأربعاء غارة جوية في محيط بلدة وادي بي المؤدية إلى منطقة الجفرة عبر أبونجيم وإلى مدينة سرت عبر وادي جارف، ولم يعلن بعد عن حجم الخسائر التي تكبدتها قوات الوفاق في الغارات الأخيرة.

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