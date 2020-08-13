«صحة الوفاق»: جسور جوية وبحرية مع فرنسا وبلجيكا وتركيا لتوفير الإمدادات الطبية

قالت وزارة الصحة في حكومة الوفاق إنه جرى إقامة جسورا جوية وبحرية مع فرنسا وبلجيكا وتركيا لضمان توريد الإمدادت الطبية بشكل منظم عبر الطائرات وسفن الشحن.

ويأتي ذلك في إطار «تعزيز مخزون الدولة الاستراتيجي من الإمدادات الطبية المتنوعة، والمتعلقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتسلمت الوزارة خلال الفترة الماضية أطنان من الإمدادات الطبية، لتغذية مراكز العزل الطبي باستمرار، وتتضمن أجهزة طبية متنوعة، ومعدات الوقاية الشخصية لحماية الممارسين الصحيين العاملين بمواقع ومراكز العزل الصحي، ومطهرات ومعقمات ومستلزمات طبية وأدوية.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الوزارة وصول شحنة من مشغلات استخلاص الحمض النووي للفيروس، ألمانية المنشأ، إلى مطار مصراتة الدولي، تمثل «مخزونًا لمختبرات فحص حالات الاشتباه والبالغ عددها 20 مختبرًا موزعة على كامل التراب الليبي، لمدة ستة أشهر».

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