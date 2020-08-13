صحيفة: أردوغان يفكر في إرسال إس-400 إلى ليبيا

نشرت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية، مقالاً يُشير إلى رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال منظومة إس-400 الروسية إلى ليبيا وسوريا.

ونقلت الصحيفة عن النائب السابق في البرلمان التركي ومدير البرنامج التركي في المؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديمقراطية، أيكان إردمير قوله أن هذه المنظومة جعلت أردوغان عالق ما بين واشنطن وموسكو.

وأجّل أردوغان تفعيل المنظومة الروسية لتفادي العقوبات الأميركية التي تُهدد واشنطن بفرضها على أنقرة بسبب اقتنائها المنظومة، لكنه ورغم شعوره بالحاجة إلى إدخال هذه المنظومة المُطوّرة إلى الساحتين الليبية والسورية، مازال يخشى قيام الرئيس فلاديمير بوتين بنشر بطاريات هذه الصواريخ هناك.

ورأى إردمير أن وصول الرئيس التركي إلى هذه الطريق المسدود بشأن المنظومة الروسية، نتيجة متوقعة لتهوّره في شراء هذا النوع من الأسلحة دون دراسة دقيقة وجادّة لطبيعة مصالح تركيا المستقبلية ومدى قدرتها على الانتفاع من هذه الصفقة.

وعن الطرف المستفيد من هذه الإشكالية، قال النائب السابق في البرلمان التركي أن موسكو “هي المنتصر” الأول كون هذا الخلاف سيواصل تقويض علاقة تركيا مع حلف الناتو، فضلاً عن استحالة استخدام أنقرة لهذه الأسلحة ضد روسيا وحلفائها في سوريا وليبيا، ما يعني أن الصفقة باتت غير مجدية.

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