كشف

الكاتب إيغور سوبوتين، في مقالة له بـصحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا”

الروسية، عن أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان واقع في معضلة مع الصواريخ الروسية،

وذلك لأن السلطات التركية في حاجة ماسة لاستخدام منظومة إس-400 في ليبيا أو سوريا،

لكنها لا تريد تعريض علاقاتها مع روسيا للخطر.

بدوره،

أكد النائب السابق في البرلمان التركي، أيكان إردمير، على الرآي ذاته، بالقول إن

إردوغان محصور بين موسكو وواشنطن، فـمن ناحية، أرجأ الرئيس التركي، الذي يريد تجنب

العقوبات الأمريكية بموجب قانون CAATSA،

تفعيل إس -400؛ ومن ناحية أخرى، فهو رغم شعوره بالحاجة إلى إس-400 في سوريا وليبيا،

يخشى قلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضده، من خلال نشر بطاريات الصواريخ هناك، لأن

الطائرات الروسية ستصبح الأهداف الرئيسية لها.

وأوضح

إردمير، أنه بشكل عام، يبدو أن موسكو هي المنتصر، فبصرف النظر عما إذا كان إردوغان

سوف يفعّل إس-400 أم لا، فإن هذا الخلاف برمته سيستمر في تقويض علاقات أنقرة مع الحلفاء

في الناتو، ما يخلق انقسامات في الحلف العابر للأطلسي، موضحاً أن المفارقة هي أن أسلحة

الدفاع الجوي التي حصلت عليها أنقرة غير مجدية عملياً، نظراً لاستحالة استخدامها فعلياً

ضد روسيا ووسطائها، في إشارة إلى شركاء روسيا في سوريا وليبيا.

The post إردمير: إردوغان يحاول استخدام إس – 400 في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24