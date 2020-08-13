اللجنة العلمية مصراتة تعتمد علاج مصابي «كورونا» بـ«بلازما» المتعافين

اعتمدت اللجنة العلمية الاستشارية مصراتة بروتوكول علاج الحالات الحرجة لمرضي فيروس كورونا المستجد باستخدام بلازما دم المتعافين من الفيروس.

وتحتوي بلازما الفرد المعتافي على كميات عالية من الأجسام المضادة لفترة، ولذلك يجب أن تستخلص خلال وقت قصير، لا يزيد عن شهر من وقت التعافي، حسب بيان اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

ووفق البيان، يشترط أن تكون نسبة الأجسام المضادة في البلازما عالية لنجاح العملية، كما يجب التأكد أكثر من مرة من سلبية عينات المتعافي من المرض نهائيا، وعدم إصابته بأي من الأمراض الأخرى التي يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر عبر نقل الدم مثل الإيدز وفيروس الكبد الوبائي والسيني.

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وفي 21 يوليو الماضي، أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار تحقيق نتائج إيجابية في تجربة هذا العلاج، الذي استخدمه الأطباء في مركز العزل الصحي بمعيتيقة، ما أسهم في إنقاذ أرواح عدد من المرضى.

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