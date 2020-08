اتفاق جديد بين الوفاق وأنقرة يتيح تسليم إدارة الجمارك إلى شركة تركية

كشفت

مجموعة من الوثائق المسرّبة، عن تفاصيل اتفاقية جديدة بين حكومة الوفاق غير

المعتمدة وأنقرة تستطيع من خلالها تركيا مراقبة كافة واردات ليبيا والتحكم فيها وفي

إدارة الجمارك، وذلك عبر شركة مملوكة لرجل أعمال مقرب من الرئيس رجب طيب إردوغان.

وأوضحت

الوثائق أن العقد المبرم بين وزير مالية “الوفاق” فرج بومطاري ورجل الأعمال

التركي محمد كوكاباشا، يتيح تسليم إدارة الجمارك إلى جهة خارجية وهي شركة “أس

سي كي” التركية التي أصبحت بمقتضى الاتفاق، المسؤول الأول عن مراقبة جميع البضائع

المستوردة إلى العاصمة طرابلس عن طريق البحر والإشراف عليها، كما منحتها تفويضا غير

مسبوق للتحكم بواردات ليبيا.

ولفتت

مصادر إعلامية، إلى أن قرار المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة، رقم

396 لسنة 2020 والذي صدر الشهر الماضي، يمنح الإذن بالتعاقد مع الشركة التركية

“أس سي كي” التي يقع مقرها الرئيسي في اسطنبول ويملكها المُقرّب لإردوغان

محمد كوكاباشا، لتتولّى مهام إنشاء وإدارة نظام إلكتروني وتوفير البيانات والإحصائيات

لكل البضائع الموردة إلى ليبيا.

ووفق

القرار، فإن هذه الاتفاقية سارية لمدة 8 سنوات، ولا يجوز لأحد طرفيها إنهاؤها بإرادته

المنفردة، وإذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد، قبل نهاية العقد

في غضون 6 أشهر من تاريخ الانتهاء، فإن العقد يعتبر قد تجدد تلقائيا لمدة 8 سنوات أخرى.

وبهذا،

ستُجني الشركة التركية، فوائد مالية كبيرة، حيث تسمح حكومة الوفاق غير المعتمدة، للشركة

باقتطاع نسبة 70% من إجمالي الإيرادات في أول 5 سنوات على أن تقتطع 60% من إجمالي إيرادات

الـ3 سنوات المتبقية في العقد، كما تسمح لها بإنشاء مقر في ليبيا لممارسة نشاطها.

