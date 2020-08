“أوراسيا ديلي”: تركيا عاجزة عن تحمل أعباء سياسات أردوغان في ليبيا

أكدت “أوراسيا ديلي” أن تركيا

عاجزة عن تحمل أعباء سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا وسوريا

واليمن، وعمل مصر والسعودية المتأني على إفشال خططه.

وأضافت ديلي، ” أن العديد من الخبراء، وصفوا

مؤخرا، نهج السياسة الخارجية التركية بالمغامر، وهذا التوصيف، في رأي المتخصصين

البارزين في الشأن التركي، يناسب تصرفات أنقرة في عدة اتجاهات إقليمية في وقت واحد”.

وأشارت ديلي، إلى أن أنقرة تقوم بخطوة نحو

إنشاء “موطئ قدم” في اليمن على مثال خطوتها في ليبيا، لافتة إلى أن

العرب يرى المغامرة التركية في اليمن أكثر استفزازا منها في ليبيا.

واعتبرت ديلي، أنه ليس لدى أنقرة مصالح

اقتصادية خاصة هناك، باستثناء الهدف العام المتمثل في الوصول إلى البحر الأحمر.

وأفادت ديلي، بأن أردوغان أوصل الرئيس المصري

عبد الفتاح السيسي، لفكرة أنه يمكن أن يخنق مصر من جهتين، باكتساب موطئ قدم على

حدودها الغربية (ليبيا) والمداخل الجنوبية الشرقية (اليمن)؛ وأرسل للمملكة العربية

السعودية إشارة عن اقتحام منطقة مصالحها الجيوسياسية التقليدية”.

