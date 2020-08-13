لافروف لـ نظيره السعوديّ: يجب وقف إطلاق النار في ليبيا والاستئناف الفوريّ للحوار الشامل بين الليبيين

ليبيا – أكّد وزير الخارجيّة الروسيّ سيرغي لافروف خلال اتّصال هاتفيٍّ مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود أمس الأربعاء، أهميّة وقف إطلاق النار في ليبيا والاستئناف الفوريّ للحوار الشامل بين الليبيين.

الخارجيّة الروسيّة قالت في بيانٍ لها وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسيّة: “تم خلال المحادثة، تبادل وجهات النظر حول المشكلة الليبية، مع تأكيد أهميّة الوقف الفوريّ للعمليات العسكريّة واستئناف الحوار الشامل بين الليبيين في إطار الآليات التي أنشأتها قرارات مؤتمر برلين والتي أقرَّها قرار مجلس الأمن الدوليّ رقم 2510”.

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