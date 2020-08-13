إجراء أعمال صيانة في محطة كهرباء الخليج في سرت

أعلنت إدارة محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة إجراء أعمال صيانة في المحطة الواقعة غرب سرت بنحو 20 كيلومتر، خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الإدارة أنه تم إرجاع التغذية لأحد المحولات وصيانة آخر، وتشغيل محول الطوارئ، وتنظيف لوحات الأجهزة الدقيقة للوحدتين الأولى والثالثة، وجاري التجهيز لغرفة التحكم الرئيسية، حسب بيان نقلته بلدية سرت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

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وأشار البيان إلى توفير بعض النواقص الخاصة بالمحطة، خاصة للوحدة الأولى، كاشفا أن أعمال التشغيل النهائي تستغرق أياما بعد استكمال جميع المعدات والأجهزة الفنية.

يذكر أن الوحدة الأولى بالمحطة افتتحت خلال عام 2013، بقدرة إنتأجية تصل إلى اكثر من 200 ميغاوات، والمستهدف للوحدة مستقبلا أن تنتج 350 ميغاوات.

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