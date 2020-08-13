مصر: اتفاقيتنا مع اليونان تطور تاريخي وحماية للمصالح

أكدت مصر أنها تتفق مع اليونان على أن توقيع اتفاق الحدود البحرية بين البلدين يعد بمثابة تطور تاريخي للعلاقات الثنائية، كما يمثل نموذجا لترسيخ الأسس والقواعد الصحيحة لعملية التعيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن هذا الاتفاق “يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط، فضلاً عن إتاحة الفرصة لكلٍ من مصر واليونان لاستغلال مواردهما الطبيعية بما يحقق مصالح الشعبين”.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، تبادلا خلاله الرؤى ووجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط.

وأكد الطرفان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، مع مراعاة اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين.

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