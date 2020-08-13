النجار يطلع السفارة الأمريكيّة على جهود المركز الوطنيّ في مكافحة جائحة كورونا

ليبيا – أجرى القائم بأعمال السفارة الأمريكيّة في ليبيا جوشوا هاريس أمس الأربعاء مكالمة مع مدير عامّ المركز الوطنيّ لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، لتلقّي إحاطة حول جهود السلطات الصحّيّة الليبية للاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

هاريس أعرب بحسب المكتب الإعلامي للسفارة الأمريكيّة عن تقديره للجهود الكبيرة وغير السياسيّة التي يبذلها المركز والسلطات الصحّيّة في جميع أنحاء البلاد الذين يعملون بروح من التضامن للكشف عن انتشار الفيروس والوقاية منه والاستجابة له.

يُشار إلى أنّ الولايات المتّحدة خصّصت مبلغًا يقدّر بـ 13 مليون دولار للشركاء الدوليين والمحليين، لدعم الاستجابة لجائحة كورونا في ليبيا، كجزء من مبلغ يفوق 715 مليون دولار من المساهمات الأمريكيّة لتلبية الاحتياجات الإنسانيّة واحتياجات إعادة الاستقرار والتنمية في ليبيا منذ عام 2011.

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