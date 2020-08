الخطاب: المرتزقة في ليبيا يلجأون لتجارة السلاح لعدم حصولهم على الأموال الموعودة

أكد

المحلل السياسي الليبي، عادل الخطاب، أنه خلال العام الماضي في ليبيا، تم بيع عدد

كبير من الأسلحة بـحُرية كبيرة بين المدنيين، نظراً لأن تجارة السلاح تتم بشكل رئيسي

من قِبَل مرتزقة سوريين يتمركزون في الأراضي الليبية.

وأوضح

الخطاب، أن السبب في هذه الأزمة يعود إلى حكومة الوفاق غير المعتمدة التي تم من خلالها

إرسال المرتزقة السوريين والأسلحة إلى ليبيا، لافتاً إلى أنه بحسب أرقام رسمية، نقلت

الوفاق بمساعدة تركية، أكثر من 15 ألف مرتزق إلى ليبيا، من خلال إغرائهم بأموال طائلة

مقابل المشاركة في النزاع الدائر، إلا أنه عندما أصبح واضحاً أن السراج وأنقرة لم يدفعا

لهم الأموال الموعودة، بدأ المرتزقة في المتاجرة بالمسروقات وارتكاب جرائم القتل والاختطاف

ضد الشعب الليبي.

وأكد

الخطاب، على أن قائمة غير الممتثلين للحظر العسكري المفروض على ليبيا تتكون من ثلاث

شركات تركية على الأقل، وفقًا للبيانات التي تم الإعلان عنها رسميًا، موضحاً أنه في

الواقع، هذه القائمة أكبر من ذلك بكثير، حيث لا تبخل الوفاق في إبرام العقود مع ممثلي

مختلف الدول وحتى الجماعات الإرهابية التي تزودهم بالذخيرة مقابل موارد أو أموال ليبية

أو فرصة للاختباء من قائمة المطلوبين الدولية.

واتهم

الخطاب، وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا ، بأنه على

رأس مُدبريي المخططات الإجرامية لأنه يبرم مثل هذه الصفقات بمساعدة المليشيات الموالية

له، كما يقوم بتجنيد إرهابيين جدد للقتال داخل البلاد، ما جعل من ليبيا مركزاً لمشاريعه

التجارية الخاصة التي حقق من خلالها أرباحاً طائلةً، موضحاً أن كل من يحاول منعه من

ممارسة تلك الأعمال التجارية، يقوم باشاغا بقمعه، نظراً لأن سجن معيتيقة الخاص يقع

تحت سلطته، وبهذا ينتهي الأمر بكل من يخالف سياسات حكومة الوفاق غير المعتمدة في هذا

السجن، وفق تأكيده.

