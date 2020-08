زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن ما تقوم به تركيا شرق المتوسط يأتي ضمن الشرعية ووفقا للاتفاقية التي وقعتها مع ليبيا.

