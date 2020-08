بوشناف يكلف لجنة بوضع تصور للاستفادة من أفراد الشرطة المحالين للخدمة المدنية

قرر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، إبراهيم

بوشناف، الخميس، تشكيل لجنة تتولى مهمة وضع تصور للاستفادة من المحالين إلى الخدمة

المدنية من أعضاء هيئة الشرطة.

ونص القرار رقم (755) لسنة 2020، على كيفية

قيام المحالين إلى الخدمة المدنية، بمهام عملهم، وكذلك اقتراح توزيع القادرين على

العمل في باقي إدارات الدولة.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تشكيل لجنة

برئاسة عميد عبد الناصر محمد القماطي، وعضوية كلا من: “عقيد رمضان عمر الكوري،

عقيد بوبكر عبد الفتاح رضوان، عقيد، طارق سعد السعيطي، مقدم محمد عبد المولى حلوم”.

وكلف بوشناف اللجنة المشكلة، بمهمة وضع تصور

للاستفادة من المحالين إلى الخدمة المدنية من أفراد هيئة الشرطة وكيفية قيامهم

بمهام عملهم، مع وضع اقتراح لتوزيع القادرين منهم على العمل في باقي إدارات الدولة.

وألزم القرار، اللجنة المشكلة بإعداد مذكرة

بهذا الشأن، ومنحها في سبيل تأدية عملها إمكانية الاستعانة بمن ترى ضرورة

الاستفادة منها في تنفيذ المهام المكلفة بها.

