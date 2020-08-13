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بيت المال: مستعدّون لصدِّ أيّ هجوم عبثي من حفتر على المدن الغربيّة

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال القياديّ بالمجلس العسكريّ مصراتة إبراهيم بيت المال “آمر غرفة عمليّات سرت – الجفرة” التابعة للرئاسيّ إنّ قوات حكومة الوفاق مستعدّة لصدِّ أي هجوم عبثيّ من ما وصفها بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) على المدن الغربية.

بيت المال أضاف في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية : “نحن نحترم وقف إطلاق النار وتعهداتنا الدوليّة، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أيّ محاولة فاشلة يريد حفتر ومليشياته استغلالها لنقض التزاماته التي تعوّدنا على نقضها في كلّ مرة” على حد زعمه.

وإدعى بيت المال في ختام حديثه أنّ تحركات من وصفهم بـ”مرتزقة حفتر” الأخيرة وإمداداته المسلحة تناقض المفاوضات الدوليّة بشأن العمل على أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح حسب قوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • هههههه بيت الملل يقول انهم يحترمون وقف اطلاق النار ياحمار انتم لم توافقوا على وقف اطلاق النار والقرار من طرف واحد فرضه عليكم قاهر الخرفان عند الخط الاحمر وكل محاولتكم العبثية للتسلل يتم اياداتها قبل ان تتحرك هههه بعد ان كان يهدد بالهجوم اصبح يتحدث عن الدفاع مع ان السيسى هو من قال لن اسمح لاحد بعبور الخط الاحمر من الشرق ولا من الغرب ولذلك فانتم الان فى حماية السيسى ولو رفع الحظر ستتقدم قوات الجيش الى مصراته بعد ان شعرت مليشيات صلاح بادى بالملل من الانتظار ياحمار

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