السفير الأمريكي يجري زيارة إلى تركيا لبحث سبل تحقيق حلّ منزوع السلاح وسط ليبيا

ليبيا – أجرى السفير الأمريكيّ لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أمس الأربعاء مشاورات في أنقرة مع كبار المسؤولين الأتراك.

السفارة الأمريكية أوضحت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لها أنّ المشاورات تركّزت حول الحاجة المُلحَّة لدعم الأصوات الليبيّة التي تسعى بصدق إلى إنهاء الصراع والعودة إلى الحوار السياسيّ الذي تيسّره الأمم المتحدة، مع احترام كامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.

وناقشت الزيارة التي أعقبت مكالمات هاتفيّة بين الرئيس ترامب وأردوغان، الخطوات اللازمة لتحقيق حلّ منزوع السلاح في وسط ليبيا، وتحقيق انسحاب كامل ومتبادل للقوّات الأجنبيّة والمرتزقة، وتمكين المؤسّسة الوطنيّة للنفط من استئناف عملها الحيويّ وتعزيز الشفافيّة والاصلاحات الاقتصاديّة.

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