نائب تركي سابق: جميع الطرق مسدودة أمام تركيا لدخول الحرب في ليبيا

ليبيا – أكّد نائب تركي سابق عن مدينة أنقرة وممثّل العلويين فيها هالوك أوزدلكا أنّ جميع الطرق مسدودة أمام تركيا لدخول الحرب في ليبيا.

أوزدلكا وفي تغريدة له عبر حسابه الرسميّ على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” وفقًا لما نقله موقع “تركيا الآن “، قال: “لو أرادت تركيا الحرب مع ليبيا، فعليها استخدام مطار تونس أو الجزائر، لكنّ الجواب يكون بالنفي، ولا يبقى أمامها إلا مالطا”.

وأضاف: “لكنّ مالطا لا تقبل أيضًا لأنّها ستضع نفسها تحت ضغط شديد من الاتحاد الأوروبي وستجعل من نفسها هدفًا عسكريًا”، موضّحًا أن هدف مالطا هو الحصول على قوّة خلف وقوفها وراء تركيا للمساومة في بروكسل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية