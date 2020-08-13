وزيرة التجارة التركية: وقعنا مع «السراج» تفاهمات اقتصادية وتجارية «مهمة للغاية»

أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أن بلادها وقعت مع رءيس حكومة الوفاق فايز السراج، ما أسمته بـ “تفاهمات اقتصادية وتجارية” وصفتها بـ “المهمة للغاية”.

وأضافت، «بكجان»، اليوم الخميس، بحسب وكالة “الأناضول” التركية، أن تلك “التفاهمات” تمهد الطريق لاستكمال ما وصفته بـ “المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية”، على حد زعمها.

من جانبه علق الكاتب الصحفي علي أوحيدة، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على تلك الإتفاقية قائلًا: إن “تركيا المحاصرة ترد بالإعلان اليوم عن توقيع اتفاقية اقتصادية وتجارية مع حكومة المليشيات في طرابلس الهروب إلى الأمام والنهب مستمر”.

وكان «أردوغان» و«السراج»، قد وقعا في 27 نوفمبر 2019، بالعاصمة التركية إسطنبول، على مذكرتي تفاهم تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما.