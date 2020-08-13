ليبيا الان

وزيرة التجارة التركية: وقعنا مع «السراج» تفاهمات اقتصادية وتجارية «مهمة للغاية»

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أن بلادها وقعت مع رءيس حكومة الوفاق فايز السراج، ما أسمته بـ “تفاهمات اقتصادية وتجارية” وصفتها بـ “المهمة للغاية”.

وأضافت، «بكجان»، اليوم الخميس، بحسب وكالة “الأناضول” التركية، أن تلك “التفاهمات” تمهد الطريق لاستكمال ما وصفته بـ “المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية”، على حد زعمها.

من جانبه علق الكاتب الصحفي علي أوحيدة، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على تلك الإتفاقية قائلًا: إن “تركيا المحاصرة ترد بالإعلان اليوم عن توقيع اتفاقية اقتصادية وتجارية مع حكومة المليشيات في طرابلس الهروب إلى الأمام  والنهب مستمر”.

وكان «أردوغان» و«السراج»، قد وقعا في 27 نوفمبر 2019، بالعاصمة التركية إسطنبول، على مذكرتي تفاهم تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما.

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السراج وزيرة التجارة التركية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • فى ظل الفساد فى حكومة السراج اى اتفاقيات مع المزور اردوغان باطلة

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  • العلاقة بين ليبيا وتركيا علاقة تخددها اطارات معينة ولا تستطيع أفراد حكومة تركيا استغلال الأوضاع بتخاذل عربي واضح وعمالة وخيانة وعدم الأمانة من بعض اطراف الحكومة الليبية الحالية المتواجدين في مصراتة وهم عرضة للعزل والمحاسبة –
    خاصة ان البلاد تمر بمرحلة إصلاح لكن الدولة الليبية وشركاتها في نفس الوقت لها علاقات وعقود مع دول اخرى في عملية الاصلاح الداخلي للبلاد لما دمره حلف الناتو وتدخلات المرتزقة والخارجين عن الشرعية .
    ربما الأتراك يحاولون المساعدة فلا ننكر ذلك – لكن في حدود معينة وخاصة ان القطريين والكويتيين يحاولون ان يسوقوا للثروات الدولة الليبية ويستفيدوا منها وهي ليست بلادهم وليست ملك لهم – مثلهم مثل السيسي الذي تمادى في قوله برسم خطوط حمراء في بلاد ليست بلاده .
    فلهذا هذه العلاقة بين الدولة الليبية وتركيا. يحددها اطار معين فقط .
    وإذا كانت هناك فعلا إصلاحات داخل الدولة الليبية فستكون تحت الإشراف الليبي الكامل وتحت إشراف مهندسين وإدارة وموظفين ليبيين والامن الليبي بشكل عام .

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