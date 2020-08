أمن بنغازي: ضبط متهم بسرقة نصف مليون دينار من صيدلية

أعلنت مديرية امن بنغازي ضبط شخصا سرق أكثر

من نصف مليون دينار من صيدلية خاصة.

وبينت المديرية على صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن مواطن تقدم ببلاغ في قسم البحث الجنائي

بمنطقة بوعطني، ضد شخص يعمل لديه بصيدلية خاصة، منذ نحو سنتين، متهما إياه بسرقة

مبالغ مالية.

وأشارت المديرية إلى أن رجال قسم البحث

الجنائي توجهوا إلى الصيدلية، لمراجعة تسجيلات الكاميرات بها وتوثيق ادعاء الشاكي،

حيث قدرت المبالغ والممتلكات المسروقة بنحو 570 ألف دينار.

وأفادت المديرية، بأن أعضاء التحري بالقسم توصلوا إلى

مكان المشكو ضده وقبضوا عليه، مشيرا إلى اعتراف المتهم بالسرقة وإحالته إلى

النيابة العامة.

