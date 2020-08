جادو يقرر وقف العمل بكل القطاعات الحكومية والخاصة لمدة خمسة أيام

أصدر المجلس البلدي

جادو، بياناً بخصوص تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا بالمدينة، موضحاً أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا يشهد

تفاقمًا ملحوظًا.

وأعلن

المجلس، عن وقف العمل بكل القطاعات الحكومية والقطاع الخاص بما في ذلك المصارف لمدة

خمسة أيام ابتداءً من يوم الحادي عشر إلى الخامس عشر من أغسطس 2020م، وذلك تنظيم العمل

في ظل تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

كما قرر المجلس، إغلاق كافة المحلات التجارية

والمصانع والورش والمطاعم والمقاهي وغيرها، على أن يُستثنى من ذلك الصيدليات المخابز

والمحال الغذائية، معلناً عن حظر التجول من الساعة السادسة مساء وحتى الثامنة صباحا،

وذلك حتى يتسنى لفريق الرصد والتقصي استكمال عمليات المسح وحصر المخالطين للحالات المصابة، وفق توضيح

المجلس.

