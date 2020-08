أعلنت مصادر إعلامية،

اليوم الخميس، عن رصد

فرقاطة تركية، دخلت حوض ميناء الخمس البحري، وآخرى لا تزال خارج الحوض، ترافقهما طائرة

عمودية.

