مُتناسيًا جرائم ميليشيات الوفاق .. قنونو: سُنلاحق القتلة ومن دعمهم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو، عن غضبه جراء انتشار صور لفريق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أثناء انتشال جثث مجهولة الهوية من إحدى المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، مؤكدًا أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب، حسب وصفه .

وفي تغريدة له عبر موقع موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أعاد قنونو، نشر تغريدة من حساب “عملية بركان الغضب” مرفقًا بها صورة نشرت تحت تعليق يقول: “صور تُظهر استمرار فريق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في انتشال جثث مجهولة الهوية من إحدى المقابر الجماعية في مدينة ترهونة التي كانت تحت سيطرة عصابات الكاني الإجرامية إحدى أذرع ميليشيات حفتر الإرهابية الهاربة”.

وقال “الجيش يحمي الشعب، ولا يُغيبه في مقابر جماعية، سُنلاحق القتلة ومن دعمهم أينما كانوا، فنحن من سيُحدّد مكان انتهاء المعركة وزمانها، ولا جريمة دون عقاب”، حسب وقله .

وكان قنونو، أكد قبل أيام، أن قواتهم في سرت لن تسمح بتكرار مشهد المقابر الجماعية الذي حدث في ترهونة وجنوب طرابلس، مشيرًا إلى أن العالم شهد على بشاعتها، لأناس دفنوا أحياء، وآخرين تمت تصفيتهم ميدانيا، بينهم نساء وأطفال.

وتأتي تصريحات قنون وسط انتهاكات وجرائم الحرق والسلب والنهب في ترهونة من قبل المليشيات التابعة للوفاق، حيث كشفت بعض الصور والفيديوهات، حرق منزل مواطن في ترهونة، الذي قال الفاعل وهو أحد عناصر مليشيات الوفاق أثناء حرق المنزل “نيران ترهونة تحترق”.

وأكد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، أن انتهاكات وقعت في المدن التي كانت تدعم خيار الشعب الليبي المُطالب بنهاية عهد الميليشيات والتدخلات الأجنبية، وخاصة في ترهونة التي اختُطف 500 من أبنائها بسبب مواقفهم السياسية.

وتابع “أن الجيش النظامي لا يمكن أن يقوم بمثل هكذا انتهاكات، لأنه جيش نظامي واحترافي.. الاتهامات الموجهة للجيش لا أساس لها من الصحة، والهدف منها تشويه سمعة الجيش”.

وسيطرت مليشيات الوفاق بدعم من المرتزقة السوريين والإمدادات التركية، على مدينة ترهونة بعد انسحاب جميع القوات منها، وكذلك بلدة العربان جنوب غرب طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24